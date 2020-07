Calciomercato Fiorentina, nome a sorpresa per l’attacco

Non solo Mandzukic: i viola sarebbero sulle tracce di Cardona, centravanti francese del Brest.

L’arrivo di Cutrone dal Wolverhampton lo scorso gennaio ha dato il via alla rivoluzione in attacco della Fiorentina. In vista della prossima stagione diversi bomber sono stati accostati al club di Commisso: l’ultimo nome sul taccuino degli uomini mercato dei viola, secondo quanto riportato da ‘Tuttosport’, sarebbe quello di Irvin Cardona. Si tratta di un centravanti francese di origini maltesi classe 1997 che in questa stagione ha messo a segno 6 gol in 21 presenze nella Ligue 1 francese con la maglia del Brest.

