Calciomercato Milan, triplo colpo dall’Eintracht

Il Milan potrebbe approfittare della crisi economica dell’Eintracht Francoforte per mettere a segno un triplo colpo. Ecco i giocatori pronti a fare le valigie

L’emergenza coronavirus sta creando problemi a diverse squadre di calcio. Non se la sta passando bene l’Eintracht Francoforte – che stando a quanto riportano in Germania – sarà costretto a vendere per racimolare una cifra vicina ai 50 milioni di euro.

Secondo la Bild sono tre i calciatori maggiormente indiziati a fare le valigie: il primo è Kevin Trapp. Il portiere 30enne ha una valutazione di 7 milioni di euro e in passato è stato accostato al Milan.

Altri due elementi da sacrificare sarebbero Filip Kostic e Evan N’Dicka, rispettivamente per 30 e 13 milioni. Anche il giovane difensore e l’attaccante serbo classe 1992 sono finiti in orbita rossonera e potrebbero diventare delle occasioni da cogliere al volo.

Servono chiaramente 50 milioni di euro, somma che il Milan potrebbe incassare da un’eventuale cessione di Donnarumma, che ad un anno dalla scadenza del contratto, non ha ancora rinnovato.

