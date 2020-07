Alla ricerca di rinforzi per la fascia destra difensiva, il Milan ha messo nel mirino anche Emerson Royal, in uscita dal Barcellona dopo il prestito al Betis

Condizionato dalla necessità di incamerare una somma importante dalle cessioni, il mercato in entrata del Barcellona sin qui non è ancora riuscito a decollare, come testimonia anche il caso Lautaro Martinez. Tra ingaggi pesanti e calciatori che hanno deluso le aspettative, sono molti i giocatori che dovranno preparare i bagagli nei prossimi mesi. Tra questi, c’è anche Emerson Royal. L’esterno brasiliano potrebbe far rientro in Catalogna, ma difficilmente vestirà la maglia blaugrana la prossima stagione.

Calciomercato Milan, contatti concreti per Emerson

Secondo ‘Mundo Deportivo’, il ventunenne terzino destro viene valutato 20-25 milioni di euro e tra le squadre interessate al calciatore ci sarebbe anche il Milan. Stando al quotidiano catalano, la dirigenza rossonera ha già avuto diverse chiacchierate con il club catalano per informarsi sulla situazione contrattuale e sulla valutazione del ragazzo. In linea di principio, il Barça preferirebbe una cessione cash, ma non è escluso che possa aprire la porta anche ad uno scambio con i rossoneri o con altri potenziali acquirenti.

