Serie A, giudice sportivo: le decisioni dopo le gare di ieri

Il giudice sportivo ha reso noto le sue decisioni dopo le gare della 32a giornata di Serie A che si sono disputate ieri: un solo squalificato

La Serie A va avanti nel suo rush finale: ieri si sono disputate la maggioranza delle partite della 32a giornata che si chiuderà oggi con la partita tra Inter e Torino. Il giudice sportivo ha già reso noto le sue decisioni proprio sulle gare che si sono giocate domenica: un solo squalificato, il milanista Saelemaekers, espulso per doppia ammonizione in Napoli-Milan. Un turno di stop per lui che salterà quindi la sfida contro il Parma di mercoledì sera. Il belga va ad unirsi a Cuadrado squalificato, sempre per una giornata, dopo la gara di sabato sera contro l’Atalanta.

