Mancano ormai poche ore al calcio d’inizio di Inter-Torino. Antonio Conte è pronto a sciogliere le ultime riserve sulla formazione

Questa sera l’Inter sarà chiamata al riscatto dopo gli ultimi deludenti risultati. Di fronte il Torino di Longo, impegnato nella corsa salvezza. Per l’occasione non mancano i problemi di formazione per Antonio Conte che come confermato anche da ‘Sky Sport’ rinuncerà a Romelu Lukaku che partirà dalla panchina dopo la contrattura tra l’adduttore della coscia destra e l’anca. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

In attacco dunque spazio alla coppia Lautaro-Sanchez con Eriksen alle spalle per fare da raccordo tra centrocampo e zona offensiva. In difesa invece ritorna Bastoni a completare il reparto con de Vrij e Skriniar.

Probabile formazione INTER (3-4-1-2) Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candreva, Brozovic, Gagliardini, Young; Eriksen; Lautaro, Sanchez.

