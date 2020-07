L’allenatore del Flamengo è il principale obiettivo del Benfica per la prossima annata dopo il disastroso finale di stagione

Resta Jorge Jesus il candidato preferito del presidente Luis Filipe Vieira per la panchina del Benfica. Caduto in una profonda crisi di risultati dopo il lockdown, il club portoghese ha fretta di conoscere il nome del nuovo allenatore e spera di poterlo annunciare il prima possibile. Anche i recenti contatti, confermano le informazioni in possesso di Calciomercato.it, hanno ribadito la totale disponibilità del tecnico di tornare a dirigere le ‘Aquile’. Gli input provenienti dal Portogallo parlano di un affare con alte probabilità di successo (addirittura il 90%), anche se le tempistiche potrebbero riservare ancora qualche sorpresa. Prima di dare una risposta definitiva, l’allenatore portoghese vuole aspettare la finale di ritorno del campionato carioca, in programma il 16 luglio, alle 2.30 italiane. Dopo la vittoria per 2-1 dell’andata contro gli acerrimi rivali del Fluminense, Jesus spera di regalare un altro trofeo al Flamengo prima dell’eventuale congedo. Per arrivare alla fumata bianca, oltre agli ultimi e decisivi dettagli, servirà anche la garanzia di un budget importante sul mercato.

