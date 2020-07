Formula 1, disastro Ferrari: scontro tra le rosse, doppio ritiro

Partenza terrificante per le Ferrari nel gran premio d’Austria. Scontro tra le due rosse costrette poi a chiudere subito la propria gara

Weekend iniziato male e finito in disastro per la Ferrari che esce immediatamente di scena dal Gran Premio d’Austria di Formula 1. Le due rosse di Vettel e Leclerc, partite nelle retrovie, si sono scontrate nelle primissime battute del primo giro provocando in seguito il doppio ritiro di entrambi. Nello specifico il giovane monegasco ha provato ad attaccare il tedesco compagno di squadra prendendo in pieno la vettura e costringendolo di fatto al forfait. In seguito Leclerc è rientrato ai box per sostituire l’ala anteriore e ha messo le gomme hard nel vano tentativo di poter rientrare in gara senza però alcun effetto. Disastro Ferrari e zero punti per tutti e due.

