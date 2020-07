Formula 1, GP Austria: Bottas vince davanti a Leclerc, Hamilton quarto

Formula 1, GP Austria a sorpresa: la Mercedes trionfa ma con Bottas, Hamilton solo quarto per una penalità. Leclerc con la Ferrari fa il massimo, è secondo

Valtteri Bottas su Mercedes vince la prima gara del Mondiale 2020 di Formula 1 al Red Bull Ring di Zeltweg in Austria. Hamilton, penalizzato 5” dopo un contatto con Albon, lascia a un super Leclerc sulla Ferrari, a lungo in difficoltà ma con un finale da urlo con due super sorpassi a Norris e Perez, la seconda posizione, per un podio davvero insperato dopo i guai del weekend. Britannico che chiude 4°, dietro anche a Lando Norris. Deluide Vettel che si gira per evitare Sainz, il tedesco è 10°. Verstappen si ritira per problemi tecnici. Solo 11 vetture al traguardo. Prima del via molti piloti in ginocchio in segno di protesta contro il razzismo.