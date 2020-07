Formula 1, UFFICIALE: Alonso torna alla Renault

La scuderia francese ha ufficialmente annunciato l’ingaggio di Fernando Alonso: lo spagnolo al volante a partire dalla prossima stagione.

Dopo l’esperienza in McLaren conclusa nel 2018, Fernando Alonso torna in Formula 1. Lo farà nel 2021 con la Renault. La scuderia francese ha annunciato l’ingaggio del pilota asturiano a partire dalla prossima stagione. Diventa dunque ufficiale il ritorno dello spagnolo, alla guida di quella che è stata la vettura che lo ha consacrato. Alonso prenderà il posto di Daniel Ricciardo, che la prossima stagione sarà un pilota della McLaren. A sua volta l’australiano sostituirà Carlos Sainz, che diventerà un nuovo pilota della Ferrari nella prossima stagione.

OFFICIAL NEWS

🏁 Fernando Alonso joins Renault DP World F1 Team 🏁

Renault DP World F1 Team is pleased to confirm Fernando Alonso alongside Esteban Ocon in its driver line-up for the 2021 season.

👉 https://t.co/yjnnGHh8Yb #RSspirit @alo_oficial @OconEsteban pic.twitter.com/Qe0WfBazzN

— Renault F1 Team (@RenaultF1Team) July 8, 2020