La Fiorentina insiste per Mandzukic, che ha terminato l’avventura in Qatar. Il croato potrebbe tornare in Italia dopo l’esperienza alla Juventus

La Fiorentina resta fortemente interessata a Mario Mandzukic. L’attaccante croato ha terminato dopo pochi mesi l’avventura in Qatar, stracciando il contratto che lo legava all’Al Duhail. L’ex Juventus potrebbe tornare in Italia, con la società viola in prima fila per riportarlo in Serie A. Stando al ‘Corriere dello Sport’ sarebbe forte la candidatura di Manduzkic per l’attacco viola, con la società del patron Commisso che aveva puntato (senza esito) il giocatore classe ’86 già la scorsa estate.

Adesso invece potrebbero essere maturi i tempi per l’approdo a Firenze del croato, che dovrà però fare un passo indietro sull’ingaggio rispetto allo stipendio che percepiva prima alla Juve e poi in Qatar. Per Mandzukic, accostato anche all’Inter, sono sempre vive comunque le piste Galatasaray e Fenerbahce in Turchia.

