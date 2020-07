Ecco il consueto bollettino giornaliero sull’andamento dell’epidemia di Coronavirus in Italia. I dati dell’11 luglio 2020

E’ stato diramato il nuovo bollettino relativo alla curva epidemica del Coronavirus in Italia. Oggi si registrano 188 nuovi casi contro i 276 di ieri. Il numero totale di italiani colpiti dal Covid-19 sale a 242.827. In calo anche il numero di nuovi decessi, 7 oggi (ieri 12), per un totale di 34.945. I guariti giornalieri sono invece 306 (ieri 295), che portano il totale a 194.579. Calano anche gli attualmente positivi: 125 in meno oggi, per un totale che scende a 13.303. In isolamento domiciliare sono 12.410 pazienti. Infine, tamponi effettuati nella giornata odierna sono 45.931 contro i 47.953 di ieri.

