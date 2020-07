Calciomercato Juventus, affare Jorginho | Lampard esce allo scoperto

Dalla ripresa del campionato, Jorginho è stato relegato in panchina: la Juventus ha fiutato l’affare, ma Lampard frena

Sta facendo discutere la gestione che Frank Lampard ha deciso per Jorginho. Il centrocampista italobrasiliano, dalla ripresa del campionato inglese, ha fatto tre panchine consecutive e una manciata di minuti nell’ultima partita. In totale 11 minuti, con le voci di calciomercato che sono inevitabilmente cresciute. La Juventus ci pensa da tempo, come colpo da regalare a Maurizio Sarri, che non vedrebbe l’ora di riabbracciare il suo pupillo.

La scelte di Lampard sembrano favorire e molto i bianconeri, ma lo stesso manager inglese ha precisato: “Se un giocatore resta fuori per alcune partite non significa che non rientra più nei miei piani. Ci sono sempre giocatori – ha detto il tecnico del Chelsea in conferenza stampa – che sono magari scontenti o che in certi momenti restano fuori. Ora è il caso di Jorginho. Lui è stato fondamentale in questa stagione, dentro e fuori dal campo, e questo non è cambiato, sono molto contento di lui. Però ho tanti giocatori tra cui scegliere a centrocampo”.