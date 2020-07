Milan, ancora Ibrahimovic: “Pioli come Allegri. Rangnick? Sa chi sono io”

Zlatan Ibrahimovic, stella del Milan, è tornato a parlare del futuro della panchina rossonera: le parole del centravanti svedese sul club lombardo

Intervistato ai microfoni della ‘Rai’, Zlatan Ibrahimovic, centravanti del Milan, è tornato a parlare dell’attuale situazione in casa rossonera e della presenza di Stefano Pioli all’interno dello spogliatoio: “E’ un signore, non è facile lavorare come sta facendo lui in questo momento e con queste condizioni, è molto simile ad Allegri“.

Per le ultime notizie sul calciomercato del campionato italiano di Serie A—> clicca qui!

Ibrahimovic, che ha più volte ribadito il suo pensiero sul futuro, ha poi proseguito: “Se avesse avuto la squadra al top, avrebbe vinto lo Scudetto. Rangnick? Con il massimo rispetto non lo conosco, ma lui sa chi sono io“.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Milan e Juventus, clamoroso Mendes | Chiamata a sorpresa