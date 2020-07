Gian Piero Gasperini presenta la trasferta sul campo della capolista Juventus. Ecco le sue dichiarazioni

Juventus banco di prova in vista dei quarti di finale di Champions contro il PSG. Nella consueta intervista della vigilia rilasciata al sito ufficiale dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini ha presentato il big match contro la squadra di Sarri: “Domani abbiamo una partita non da poco, anzi sarà fondamentale per capire la nostra consistenza in chiave Champions League. La Juve è un’altra delle candidate alla vittoria finale”. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Sulla corsa scudetto: “La Juve ha la possibilità e la voglia di raggiungere lo scudetto, ha un grande vantaggio rispetto alla Lazio. Sette partite sono un discreto numero, ma ora i punti contano molto di più”. Chiusura, infine, proprio sul PSG: “È una squadra importante, che punta a vincere la Champions. Abbiamo già assaporato il clima, sarà una grande emozione ma ora dobbiamo calarci sul campionato. Ma per la Champions avremo tempo”.

