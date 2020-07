Calciomercato Atalanta, il Psg preme: la risposta di Castagne

Il terzino dell’Atalanta ha ancora un anno di contratto: Psg, con Leicester e Tottenham, sulle sue tracce ma lui prende tempo

Per Timothy Castagne non è il momento di pensare al futuro. Corteggiato da Paris Saint-Germain, Leicester e Tottenham, il terzino dell’Atalanta ha chiesto a tutte le pretendenti di riparlarne a fine stagione. Come riferisce ‘le10sport.com’, il 24enne belga ha fatto sapere di non aver intenzione di decidere il suo futuro in un momento tanto delicato della stagione.

I bergamaschi sono in piena corsa in campionato e poi ci sono i quarti di finale di Champions League proprio contro il Paris Saint-Germain. Un incrocio ‘speciale’ per Castagne che proprio i francesi seguono con molta attenzione. Loro, come le due inglesi, dovranno però attendere almeno metà agosto: soltanto dopo il belga, in scadenza di contratto nel 2021, potrà iniziare a pensare a quel che sarà il futuro della sua carriera.