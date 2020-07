L’Inter in difficoltà in campo, pronta a rilanciare sul mercato con una vera e propria rivoluzione: da Dzeko a Messi, i nomi su cui ‘scommettere’

Ancora una frenata dell’Inter: il pareggio di Verona ha portato i nerazzurri al quarto posto, scavalcati dall’Atalanta e ormai fuori dai giochi scudetto. Una delusione per il popolo interista che aveva iniziato la stagione con altre ambizioni. Si parla di un possibile addio di Conte ma soprattutto di un mercato rivoluzionario per rinforzare la squadra e avvicinarsi al vertice della Serie A.

Anche i bookmakers scommettono sulla rivoluzione Inter: con la conferma di Conte, gli obiettivi più caldi sarebbero quelli di Dzeko della Roma e Izzo del Torino con quote molto basse, quasi certezze. Il bosniaco è stato cercato anche la scorsa estate e, come raccontato anche da Calciomercato.it, c’è stato un ritorno di fiamma con nuovi contatti nelle scorse settimane. Altri obiettivi ‘fattibili’ sono Bellerin, Son (Tottenham) e Gosens dell’Atalanta.

Ma occhio anche al grande colpo: Lionel Messi, sogno nerazzurro che ogni tanto torna a galla. L’argentino non vive un momento felicissimo al Barcellona e si parla di un possibile addio alla scadenza di contratto (2021) con il club catalano. Il suo trasferimento all’Inter non è di quelli impossibili, stando alle quote dei bookmakers, quelli che ‘scommettono’ su una formazione di Conte profondamente rivoluzionata per la prossima stagione.