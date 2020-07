Intervenuto in diretta su Calciomercato.it, Tiziano Crudeli ha parlato della trattativa per il possibile passaggio di proprietà in casa Milan

È tornato a splendere il sereno in casa Milan. La squadra di Pioli, reduce dal doppio successo contro Lazio e Juventus, si è rilanciata alla grande in zona Europa League e punta ora a completare la rimonta in classifica con la conquista del quinto posto. Un traguardo che era impensabile solo qualche mese fa. Intervenuto alla tv di Calciomercato.it, Tiziano Crudeli, noto opinionista dell’emittente televisiva ‘7 Gold’, ha parlato del futuro del club rossonero, dal possibile passaggio di proprietà ad Arnault a Pioli, Rangnick e Ibrahimovic.

