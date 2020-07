Sampdoria-Genoa, la richiesta alla Lega: derby a porte aperte

Dal consigliere comunale Stefano Anzalone una lettera al presidente della Lega A Paolo Dal Pino per disputare il derby Sampdoria-Genoa con i tifosi

Il derby a porte aperte: è la richiesta che parte da Stefano Anzalone, consigliere allo Sport del Comune di Genova e vede come destinatario il presidente della Lega Serie A Paolo Dal Pino. In una lettera Anzalone chiede che sia possibile far accedere almeno una delegazione di tifosi per Sampdoria-Genoa del prossimo 22 luglio. “Abbiamo chiesto, sempre mantenendo numeri contingentati e in sicurezza – si legge in una nota pubblicata da Anzalone – di far accedere alcune rappresentati delle due tifoserie allo stadio”.

Il consigliere spiega che sarebbero “piccoli segnali di normalità” che “gioverebbero molto alla realtà sportiva”. Quella di una parte di pubblico allo stadio non è l’unica richiesta partita da Anzalone: c’è anche quella di spostare l’orario del derby indietro di almeno un’ora (20.45 “in modo che davvero tutta la cittadinanza possa godere di questa festa dell’intera città”. Una richiesta alla Lega, anche se a decidere sulla riapertura degli stadi dovrà essere il Governo.