Juventus, Bonucci: “Pensiamo alla prossima”, ma su Instagram è bufera

Il difensore della Juventus Leonardo Bonucci suona la carica su Instagram dopo la sconfitta col Milan, ma sotto il suo post fioccano le critiche

Pesante ko per la Juventus contro il Milan, il 2-4 di San Siro suona come un match point mancato per lo scudetto. Leonardo Bonucci, su Instagram, con il classico post successivo alla partita prova a mettersi alle spalle la brutta serata: “Non c’è tempo per guardare indietro – scrive – Recuperiamo e pensiamo alla prossima”. Ma tra i commenti le critiche sono numerose e piuttosto pesanti per la sua prestazione. In molti tra gli utenti si tolgono qualche sassolino dalle scarpe, scrivendo: “Questa è stata la migliore partita da quando sei al Milan”, “Mi sa che stanotte farai brutti sogni”. Molto critici anche i tifosi bianconeri: “Peggior partita della stagione”, “Qualche volta pensa a difendere”. E qualcuno ripesca vecchie discussioni del passato: “Andrea Ranocchia ti ha insegnato a campare”. Bonucci è stato molto criticato anche da Discreti nel Terzo Tempo di Calciomercato.it post Milan-Juve.

