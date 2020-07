Smalling costretto a saltare Parma e Brescia per un infortunio muscolare agli adduttori. 7-10 giorni di stop per il difensore inglese

Piove sul bagnato in casa Roma. I giallorossi, in crisi di risultati, perdono Chris Smalling: il difensore inglese si è sottoposto agli esami del caso e dovrà fermarsi per 7-10 giorni a causa di un problema agli adduttori accusato nell’ultimo match di campionato perso in casa del Napoli. Smalling salterà la sfida di domani con il Parma e quella successiva contro il Brescia. Fonseca, se non ci dovessero essere intoppi sul recupero, spera di riaverlo a disposizione il 15 luglio con il Verona.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Roma, Fonseca in bilico | Da De Rossi a Spalletti: i nomi!

Roma, ESCLUSIVO agente Zaniolo: “Scalpitava come un leone in gabbia”