Milan-Juventus, Higuain bocciato: “Un panzerotto che corre”

Primo tempo di Milan-Juventus molto deludente: tra i più criticati dai tifosi c’è Higuain, messo sotto accusa anche per la forma fisica

Primo tempo deludente per Milan-Juventus: le due squadre non sono riuscite a creare grandi pericoli e hanno giocato a ritmo lento. Tra i meno in palla Gonzalo Higuain, uno dei calciatori più attesi visto che giocava da titolare dopo diverso tempo. Per l’argentino però poche palle giocabili, poco movimento e tante critiche. Sui social i tifosi si sono scatenati e in molti hanno anche puntato il dito contro la sua forma fisica e una linea non proprio perfetta.

Ecco alcuni dei tweet rivolti a Gonzalo Higuain:

Higuain non riesco neanche a definirlo “boa”,

È talmente pesante che affonderebbe!#MilanJuventus — 👁‍🗨 (@ntefida) July 7, 2020

Higuain e Rugani non stanno giocando benissimo perché non vedono il campo da molto. O è il contrario? #jvtblive #MilanJuve #MilanJuventus — Yusuke Hurameshi (@YHurameshi) July 7, 2020

Mi fa schiattare Higuain in campo. Sembra un panzerotto che corre!#MilanJuventus — Milla Shelby (@MillaCarbo1) July 7, 2020