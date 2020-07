Milan-Juventus, Sarri e la ‘confessione’ su Higuain: “E’ l’unico!”

Le ultime news Juventus mettono in evidenza le dichiarazioni di Maurizio Sarri alla vigilia della gara col Milan sul rapporto con Gonzalo Higuain

Alla vigilia di Milan-Juventus, Maurizio Sarri ha risposto anche su Higuain dichiarando che spesso va allo scontro con l’attaccante argentino allenato anche al Napoli e al Chelsea: “Ho letto in questa stagione che ho litigato un po’ con tutti – le parole del tecnico bianconero – Invece litigo solo con Higuain. Non so perché, ma è così da sempre. Mentalmente sta meglio, fisicamente non so che tipo di tenuta possa avere. E’ un ragazzo molto sensibile, quando va in depressione va coccolato ma se va in esaltazione devi sbatterlo al muro perché poi si accontenta…”, ha concluso Sarri.