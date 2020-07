Paolo Maldini è sempre più lontano dal Milan. All’ex difensore, però, non sarebbe stato proposto un ruolo di rappresentanza, come ipotizzato nelle scorse ore.

Il futuro di Paolo Maldini è sempre più in bilico. L’attuale Direttore dell’area tecnica si prepara a lasciare il suo incarico e quasi certamente il Milan.

Ivan Gazidis, come riportato in queste ultime ore, sta provando a convincere l’ex difensore a rimanere in società ma l’arrivo di Ralf Rangnick e un nuova posizione da comprimario non aiutano.

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio CLICCA QUI

Impossibile che Maldini resti ricoprendo uno ruolo di rappresentanza, come ipotizzato nelle scorse ore. La proposta formulata dal club – riporta corriere.it – è un ruolo tecnico, manageriale. Nonostante ciò resta improbabile un sì di Maldini.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Milan, colpo Mandzukic: conferme dall’Inghilterra

Milan-Juventus | Formazioni, calciomercato e dove vederla in tv