Calciomercato Milan, colpo Mandzukic: conferme dall’Inghilterra

Mario Mandzukic ha da poco lasciato l’Al Duhail ed è pronto a far ritorno in Europa. L’Italia potrebbe essere la giusta meta, con il Milan interessato

E’ forte il richiamo della Serie A per Mario Mandzukic. L’attaccante croato dopo la risoluzione del contratto con l’Al Duhail è pronto a ripartire dal calcio che conta.

L’ex Juventus potrebbe così far ritorno nel campionato italiano. Anche in Inghilterra accostano il calciatore al Milan.

Secondo quanto riportato da ‘The Sun’, i rossoneri insieme al Manchester United sarebbero le squadre interessate a Mario Mandzukic. Per il Milan il croato rappresenterebbe il sostituto ideale di Zlatan Ibrahimovic.

Attenzione però al Benevento. Il club campano, promosso in Serie A, sogna in grande ed è pronto a regalarsi elementi di spessore per vivere un campionato da protagonista con Pippo Inzaghi in panchina.

