Nelle ultime ore hanno fatto scalpore le frasi razziste di un giovane calciatore della seconda categoria piemontese, tesserato col Monregale Calcio. Pronta la risposta stizzita del ministro Vincenzo Spadafora che su Facebook ha scritto: “Sono disgustato per le frasi razziste e sessiste, diffuse dai media in queste ore, pronunciate dal giovane calciatore del Monregale Calcio, che giustamente ha preso provvedimenti e sospeso il giocatore. Lo sport deve essere veicolo di trasmissione di valori sani: non è accettabile che uno sportivo, un ragazzo giovane, si esprima in questo modo“. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Spadafora ha quindi proseguito: “In questo periodo il mondo scende in piazza contro il razzismo, e molti sportivi hanno appoggiato la causa. Dobbiamo fare di più, rafforzare l’impegno per la parità di genere e contro ogni forma di discriminazione: il dibattito sulla legge contro l’omofobia, iniziato in questi giorni alla Camera dei Deputati, va esattamente in questo senso”.

