Calciomercato Fiorentina, torna di moda Nainggolan

La Fiorentina ripensa a Nainggolan, con il Cagliari che spera di trattenerlo e l’Inter che riflette sulla possibilità di confermarlo.

Il futuro di Radja Nainggolan sembra essere tutto da scrivere. Il centrocampista belga, in prestito al Cagliari, potrebbe restare in Sardegna, ma anche tornare a Milano per restare. L’Inter sta pensando di confermare il giocatore per la prossima stagione, mentre il Cagliari vorrebbe cercare di fare il massimo per trattenerlo, complici anche le parole del giocatore che sarebbe ben felice di restare in rossoblù.

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio CLICCA QUI

Come però riferisce ‘Tuttosport’, sul giocatore si sarebbe risvegliato l’interesse della Fiorentina. Il club viola ha cercato di acquistare il belga anche la scorsa estate, però invano. Commisso però sembra pronto a fare un nuovo tentativo per provare a concretizzare l’acquisto del classe 1988.

LEGGI ANCHE >>> Inter, Nainggolan priorità del Cagliari | La novità