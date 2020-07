Bologna, agente Barrow: “Trasferimento incredibile. Può arrivare in alto!”

Parla l’agente di Musa Barrow, Luigi Sorrentino. L’avvocato è ovviamente soddisfatto del momento del suo assistito protagonista assoluto con la maglia del Bologna

Sono i giorni di Musa Barrow. L’ataccante arrivato al Bologna durante il calciomercato di gennaio sta stupendo tutti e domenica è arrivato un gol importante che ha permesso di sbancare San Siro. Le reti in stagione in maglia rossoblu sono così adesso sei.

L’agente di Barrow, l’avvocato Luigi Sorrentino, ha parole di elogio per il Bologna che ha creduto tanto nel ragazzo, prendendolo dall’Atalanta: “Ha speso una cifra notevole, anzi non ancora perché è un prestito con obbligo di riscatto ma alla fine li pagherà – ammette ai microfoni di ‘Calciomercato24.com‘ – Per me è stato un trasferimento davvero incredibile. Io ci speravo ma fino all’ultimo non credevo potesse andare in porto”.

FUTURO – “Personalmente penso che possa arrivare molto in alto perché ha le caratteristiche mentali e tecniche per poter svoltare, poi serve un po’ di fortuna”.

