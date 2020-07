Serie A, cambio orari | La rivelazione del presidente AIC

Calcagno, presidente AIC, ha parlato del cambio orari facendo una rivelazione

Umberto Calcagno, presidente AIC dopo le dimissioni di Tommasi, ha analizzato alcune questioni concernenti la Serie A: “Cambio di orario? Ci stiamo ragionando, è una situazione che stiamo vedendoinsieme alla Lega, non siamo d’accordo sull’anticipo di mezz’ora nel primo pomeriggio – spiega a ‘Radio anch’io Sport’ – Avevamo ipotizzato l’inizio alle 17, alle 19 e alle 21. Mi auguro che in questi giorni si riesca a trovare un accordo. Non stiamo trattando ma semplicemente ragionando insieme. I calciatori stanno dimostrando disponibilità per fare un po’ di strada insieme in una situazione eccezionale. Spero che anche le tv ci diano una mano per far lavorare meglio anche gli operatori della carta stampata. Ci sono esigenze televisive che voglino che passino almeno due ore e un quarto tra un orario e un altro”. Clicca qui per ulteriori aggiornamenti.

Serie A, elezioni AIC e campionato: annuncio di Calcagno

Calcagno ha proseguito la sua disamina: “Elezioni AIC? Sono abbastanza sereno, ho la forza del lavoro fatto sin dal ’98. Siamo un gruppo di ex calciatori che da tanti anni si occupano degli altri. Abbiamo la forza di chi ha sempre fatto questo mestiere. Mi auguro che questo ci venga riconosciuto. Ripresa? E’ stato un lavoro molto lungo e difficile. Oggi i calciatori stanno dando un buon esempio di come ci si deve adattare. Tutti quanti insieme stiamo dando un buon esempio per il nostro mondo”.

