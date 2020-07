Il Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea ha annunciato le decisioni dopo i match di questa 30esima giornata di Serie A

Inter-Bologna ha lasciato senza dubbi parecchi strascichi. A livello tecnico e psicologico in primis per i nerazzurri, con Conte che non ha affatto nascosto la delusione e anzi ha messo tutti in discussione. Allo stesso modo, anche l’arbitro Pairetto è stato protagonista con ben due cartellini rossi, uno per parte. Espulsioni che, tra l’altro, non hanno lasciato d’accordo né l’Inter né il Bologna. Parliamo del rosso diretto a Soriano, per aver detto ‘Sei scarso’ al direttore di gara, e quello per doppio giallo a Bastoni. Il Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea ha ufficializzato le decisioni: due giornate di squalifica al centrocampista rossoblù “per avere rivolto al Direttore di gara un’espressione irriguardosa”.

Una giornata invece al difensore “per comportamento scorretto nei confronti di un avversario”. Nella prossima partita, Conte dovrà fare a meno anche di D’Ambrosio, che era diffidato ed è stato ammonito: insieme a lui completano l’elenco Cionek, Demme, Koulibaly, Palomino, Pezzella e Sema. Un turno di stop anche per Carboni del Cagliari, espulso “per comportamento scorretto nei confronti di un avversario e per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete”.