Inter-Bologna, Pairetto espelle Soriano: “Mi ha detto che sono scarso!”

Episodio controverso in Inter-Bologna, con l’espulsione di Soriano che ha fatto infuriale i rossoblù

Il Bologna resta in 10 uomini. L’arbitro Luca Pairetto espelle al 57′ Roberto Soriano, centrocampista rossoblù che non aveva gradito la decisione del direttore di gara. Fallo fischiato su Gagliardini nell’area dell’Inter, ma Soriano non è d’accordo ed evidentemente si lascia scappare un commento di troppo. Pairetto estrae il cartellino rosso, spiegando ai giocatori del Bologna: “Mi ha detto ‘sei scarso'”. Questa la motivazione del fischietto piemontese: le porte chiuse ci offrono anche i dialoghi tra le panchine. In questo senso il ds degli emiliani Riccardo Bigon proprio non accetta la decisione: “Non puoi fare una cosa del genere, è una parola che è scappata in campo!” Nulla da fare, Pairetto è inflessibile.