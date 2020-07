Il ventiseienne uruguaiano ha chiesto lo svincolo dall’Independiente per inadempienze economiche e ha scatenato un derby di calciomercato

Concentrato sulla ricerca di un nuovo allenatore, ma senza perdere di vista il rafforzamento della rosa, il Benfica ha già da tempo messo nel mirino Gaston Silva. L’esterno uruguaiano ha chiesto alla FIFA lo svincolo dall’Independiente per il mancato pagamento degli stipendi e resta molto attratto dalla possibilità di giocare in Portogallo, dove le Aquile dovranno guardarsi da un competitor storico. Secondo le informazioni in possesso di Calciomercato.it, infatti, di recente il 26enne ex Torino è finito anche nei radar dello Sporting CP, su indicazione del suo connazionale e compagno di squadra nell’Uruguay, Sebastian Coates. Il mancino di Salto è l’oggetto di un accesso derby di calciomercato, ma non ha ancora preso una decisione definitiva sul suo futuro.

