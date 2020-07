Calciomercato, Cavani-Roma | Intermediario allo scoperto!

Gaston Fernandez, intermediario uruguaiano, ha parlato e di fatto confermato la suggestione Cavani in casa Roma. Le ultime

Arrivano nuove conferme sulla suggestione Cavani in casa Roma. Come anticipato da Calciomercato.it, recentemente c’è stato un sondaggio informale tramite alcuni intermediari. Ancora nessun contatto diretto con il club giallorosso, che non ha presentato ad oggi una vera e propria offerta ufficiale per l’attaccante in uscita dal PSG, ma la tentazione c’è. E la conferma arriva da Gaston Fernandez, intermediario uruguaiano, che ha dichiarato a ‘Ovación’: “Mi hanno contattato per inviare una proposta formale a Walter Guglielmone (fratello e rappresentante di Cavani, ndr). Se il gruppo interessato acquisisce definitivamente la Roma, vogliono Edinson nella squadra”.

Calciomercato Roma, le ultime sulla suggestione Cavani

“Tutto dipenderà dal fatto di riuscire o meno a prendersi la Roma – ha proseguito Fernandez – perché anche se ci sono molte trattative avanzate, non è facile acquistare un club di quel prestigio oggi. Ci sono molte cose da tenere a mente, ma una delle loro priorità, se l’attività diventasse concreta, è quella di prendere Cavani”. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Come già noto, un gruppo statunitense sarebbe interessato all’acquisto della Roma. La suggestione Cavani potrebbe dunque concretizzarsi solo in seguito all’eventuale arrivo di una nuova proprietà. Staremo a vedere.

