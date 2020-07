Dries Mertens, dopo il suo rinnovo, spinge per quello di Callejon: le dichiarazioni dell’attaccante del Napoli sul compagno di squadra

Dries Mertens inizia a rivestire quel ruolo di dirigente prospettato dal Napoli al momento del rinnovo del contratto. L’attaccante belga in un’intervista a ‘Il Mattino’ ha raccontato il suo pressing su Callejon per arrivare alla firma del nuovo contratto: “Ho provato a convincerlo a restare e ci sto provando ancora. Non mi arrendo. Perdere un amico come lui mi dispiacerebbe, ma anche rinunciare a un compagno di squadra e un professionista straordinario come lui non sarebbe semplice. Non so cosa succederà, c’è ancora tempo”.

LEGGI ANCHE >>> Napoli, tentazione Bernardeschi: contatti con Insigne! Le ultime CM.IT

Da Callejon a Victor Osimhen, con il quale il Napoli sta trattando per un contratto da 3 milioni di euro a stagione: “I miei amici dello Charleroi, dove ha giocato prima di andare in Francia, me ne hanno parlato molto bene. Non so se arriverà ma è il tipo di giocatore che ci serve”.