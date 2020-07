Calciomercato Inter, dall’Inghilterra | Pronta offerta per Emerson

L’Inter all’assalto di Emerson Palmieri. E’ l’italo-brasiliano in uscita dal Chelsea l’obiettivo numero uno dei nerazzurri per la corsia di sinistra

In Inghilterra confermano quanto scritto da Calciomercato.it due giorni fa, ovvero che a breve l’Inter presenterà una proposta per Emerson Palmieri. Secondo il ‘Guardian’ questa proposta sarà da 20 milioni di euro. Basterà? Staremo a vedere, i ‘Blues’ sono comunque pronti a cederlo e l’italo-brasiliano – scelto da Conte per rinforzare la corsia mancina – a tornare in Serie A per riprendersi una maglia da titolare anche in vista di Euro2021.

