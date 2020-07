Vanderlei Luxemburgo è risultato positivo al coronavirus. E’ stato lo stesso tecnico ad annunciare il contagio sui social

Il Coronavirus torna a colpire il mondo del calcio. L’ex ct del Brasile e attuale allenatore del Palmeiras, Vanderlei Luxemburgo è risultato positivo al Covid-19. Il 68enne tecnico verdeoro ha annunciato con un video postato sui social la notizia relativa al contagio: “Ai test che il Palmeiras fa regolarmente a tutti i suoi giocatori e allo staff sono risultato positivo al Covid-19. Sono già stato messo in quarantena in casa, ma dato che sono asintomatico, sto bene. Sono tranquillo, non ho dolori e sono seguito dai medici del club”. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Oltre all’allenatore Luxemburgo anche cinque giocatori del Palmeiras e tre membri dello staff sono risultati positivi. Le parole dell’ex commissario tecnico risultano comunque relativamente rassicuranti in merito alle sue attuali condizioni di salute.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

MLS, 10 positivi al coronavirus nel Dallas: rinviata la partita

Coronavirus, Zaia alza i toni e annuncia nuove restrizioni