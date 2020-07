Le parole di Maurizio Sarri in conferenza stampa alla vigilia del derby tra Juventus e Torino

La Juventus riprendere la corsa scudetto dal derby con il Torino. La squadra di Maurizio Sarri dovrà confermare il vantaggio di 4 punti sulla Lazio, impegnata con il Milan, e se possibile incrementarlo. Nella consueta conferenza stampa della vigilia, il tecnico toscano ha parlato anche di formazione: “Bernardeschi meglio dall’inizio e Douglas Costa a partita in corsa? Allora faremo così. Federico sta bene fisicamente, Douglas anche e merita di giocare dall’inizio ma quando le squadre sono stanche per noi è un’arma letale”. Aggiornamenti anche su Chiellini e Buffon: “Vedremo se Gigi giocherà, lo prendiamo sempre in grande considerazione, è in condizione ed è integro, gli ho visto fare cose impensabili per un portiere della sua età. Chiellini non è ancora a disposizione, potrebbe tornare in gruppo a breve”.

Juventus-Torino, Sarri sulla formazione e il turnover

Sarri parla anche dell’ipotesi turnover: “Dopo una lunga inattività all’inizio non c’è bisogno di grande rotazione, poi dopo 7-8 partite viene il momento di un po’ di riposo. Ora non abbiamo avuto grandissimi segnali di stanchezza, vedremo i dati di oggi. Poi verrà anche il momento delle rotazioni. La Lazio ha un calendario più facile? E’ un momento in cui bisogna guardare alla singola partita, c’è tanto pericolo in ogni partita a prescindere dall’avversario”. Sull’intesa Ronaldo-Dybala: “Più che altro giocano più vicini, Dybala va a prendere meno palla a centrocampo e Ronaldo si accentra di più. In allenamento cercano questi scambi in velocità vicino all’area avversaria”. Aggiornamenti importanti anche sul recupero di Alex Sandro: “Procede piuttosto bene, ieri ha fatto anche 15-20 minuti con noi la parte tattica sulla linea difensiva, evitando i contatti. Mi auguro che dalla prossima settimana possa cominciare a partecipare a qualche partitella”.

L’allenatore della Juventus si sofferma sulla partita con il Torino: “É un derby, una partita particolare che esula da qualsiasi tipo di discorso logico. Dobbiamo affrontare una squadra stramotivata, il derby è sempre una partita più importante per il Torino che per la Juventus quindi quando una squadra può contare su queste motivazioni noi dobbiamo stare molto attenti. Dobbiamo preparare la partita mentalmente molto bene per cercare di pareggiare il livello di motivazioni, altrimenti sarà complicatissima. L’assenza del pubblico fa incidere meno il fattore campo perché in certi momenti può tirarti fuori da alcune situazioni”. Infine sull’orario delle 17.15: “Secondo me a livello di movimento è penalizzante giocare a quest’ora, poi da allenatore della Juventus domani ci sarà una partita alle 17 e la giocheremo”.