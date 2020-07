SONDAGGIO CM.IT – Inter, il verdetto sulla corsa scudetto

L’Inter ha risposto a Juventus e Lazio con il 6-0 sul Brescia, il verdetto degli utenti di Calciomercato.it nel sondaggio su Twitter sulla lotta scudetto

Anche in questo turno di campionato, hanno vinto tutte le prime tre in classifica. A Juventus e Lazio ha risposto ieri l’Inter, travolgendo 6-0 il Brescia. La compagine di Conte tiene botta al terzo posto, ma rimane distanziata di otto punti dai bianconeri. Calciomercato.it ha chiesto ai propri utenti con un sondaggio su Twitter se i nerazzurri possono ancora considerarsi in lotta per lo scudetto. Verdetto piuttosto chiaro: si tratta di una rincorsa vana per il 72% dei votanti, che ritengono che il gap non possa venire colmato. Solo il 28% da’ ancora qualche chance a Conte e soci.

ūüďä MOMENTO SONDAGGIO ūü§Ē#Inter show contro il #Brescia. La squadra nerazzurra √® ancora in lotta scudetto con #Juventus e #Lazio? — calciomercato.it (@calciomercatoit) July 2, 2020

