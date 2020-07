Calciomercato Lazio, corsa a tre per Vojvoda | Fissato il prezzo

Il terzino kosovaro dello Standard Liegi piace anche alla Fiorentina e al Torino. Ecco la richiesta dei belgi.

Rinforzare le fasce sta diventando un obiettivo primario di molti club di Serie A. Se l’Inter ha già chiuso il colpo Hakimi e la Juventus è in trattativa per riportare in Italia Emerson Palmieri, altre squadre guardano all’estero e sono pronte a darsi battaglia sul terreno del calciomercato. Per andare nello specifico, si tratta della Lazio che, al pari della Fiorentina e del Torino, avrebbe messo gli occhi su Mergim Vojvoda, terzino destro kosovaro nato in Germania classe 1995 che milita attualmente nello Standard Liegi. Acquistato un anno fa per 1,2 milioni di euro, adesso secondo il sito ‘voetbalkrant.com’, il club belga che non naviga in ottime acque dal punto di vista finanziario lo valuta 8 milioni.

