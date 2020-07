Inter e Lazio pronte a duellare per un difensore che gioca in Bundesliga: affare low cost

Non solo super colpi. L’Inter mette gli occhi anche sui potenziali campioni del domani e nello specifico potrebbe andare in Bundesliga per rinforzare la difesa. Soprattutto con la posizione in bilico di Godin, Conte avrà bisogno di forze fresche. In particolare, Beppe Marotta avrebbe adocchiato un giocatore del Werder Brema, società che sta vivendo una stagione pessima conclusa con la necessità di giocare lo spareggio decisivo con l’Heidenheim, terza nella serie B, per restare nella massima serie.

Calciomercato Inter, duello con la Lazio per Veljkovic

Si tratta di Milos Veljkovic, è svizzero ma naturalizzato serbo e la possibilità che lasci la Germania a fine stagione è davvero molto alta. Secondo la ‘Bild’, però, sul centrale classe ’95 ci sarebbe anche la Lazio. Oltre all’emozionante corsa scudetto, la seconda e la terza attuali della Serie A potrebbe sfidarsi sul calciomercato e non solo per Marash Kumbulla. Molto dipenderà dall’esito dello spareggio, ma in ogni caso sembra difficile che il Werder Brema possa trattenerlo in ogni caso. Soprattutto con la prospettiva di giocare la Champions League. Il costo si aggira sui 4-5 milioni di euro.