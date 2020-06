Psg, tensione Tuchel-Leonardo: Allegri alla finestra

Tuchel ha un contratto in scadenza nel 2021. I rapporti con Leonardo non sono dei migliori. Massimiliano Allegri guarda interessato

Leonardo non ha mai smesso di pensare a Massimiliano Allegri per la panchina del Psg. L’interesse per il tecnico italiano è vivo, così come la voglia di cambiare allenatore. Secondo quanto riportato da ‘Le10Sport’, il dirigente brasiliano avrebbe voluto affidarsi ad un nuovo allenatore già nei mesi scorsi. La proprietà, però, ha optato per dare fiducia a Tuchel. La qualificazione ai quarti di finale di Champions League, contro il Borussia Dortmund, ha ulteriormente complicato i piani di Leonardo.

Tuchel ha un contratto in scadenza nel 2021, che potrebbe non essere rispettato se il cammino in Europa dovesse andar male.

Leonardo avrebbe contatto anche Klopp e Inzaghi per la panchina ma non sono convinti del progetto parigini. Le discussioni tra il brasiliano e Allegri, invece, sono state proficue.

Non resta che capire se la proprietà del Psg cambierà idea su Thuchel. Leonardo non ha alcun dubbio…

Nel frattempo le tensioni tra il brasiliano e il dirigente sono cresciute per via dei mancati rinnovi di Kouassi, Meunier e Cavani, che rischiano di complicare la stagione del Psg.

