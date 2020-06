Dopo le sfide di ieri di Serie A sono arrivate le decisioni del giudice sportivo. Mano pesante per Vlahovic

La 28/a giornata di Serie A si è aperta col botto con le vittorie di Juventus e Lazio. Proprio la sfida dei biancocelesti ha lasciato importanti strascichi di polemiche arbitrali. In questo senso sono state diramate le decisioni del giudice sportivo che ha fermato il bomber della Fiorentina, Dusan Vlahovic per ben due turni ‘per condotta gravemente antisportiva, per avere, al 49° del secondo tempo, colpito un avversario con una gomitata al volto’. Una giornata di squalifica invece per Fabio Lucioni (Lecce), che ha rimediato un rosso diretto per il fallo su Bentancur. Per quanto riguarda gli allenatori, una giornata di stop per il tecnico della Lazio, Simone Inzaghi, espulso nel finale della gara contro la Fiorentina.

