Il Cagliari ritrova finalmente continuità e rifila quattro gol al Torino di Longo. Termina 4-2 il match della ‘Sardegna Arena’ con le reti di Nandez, Simeone e del rientrante Nainggolan, subito in gol al ritorno in campo dopo l’infortunio. Bremer e Belotti spaventano i padroni di casa, che spengono però le speranze di rimonta degli ospiti grazie al rigore di Joao Pedro. La squadra di Zenga si rilancia così in classifica, mentre Belotti e compagni restano a +6 dalla zona salvezza.

CAGLIARI-TORINO 4-2: 12′ Nandez (C), 17′ Simeone (C), 46′ Nainggolan (C), 60′ Bremer (T), 66′ Belotti (T), 68′ rig. Joao Pedro (C)

CLASSIFICA SERIE A: Juventus* 69, Lazio 62, Inter 58, Atalanta 54, Roma 48, Napoli 42, Parma 39, Milan 39, Verona 38, Cagliari* 38, Bologna 34, Sassuolo 33, Fiorentina 31, Torino* 31, Udinese 28, Sampdoria 26, Genoa 26*, Lecce* 25, Spal 18, Brescia 18*

* una partita in più