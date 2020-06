Calciomercato Lazio, incontro a Roma col Verona per Kumbulla

La dirigenza biancoceleste al lavoro per anticipare la concorrenza di Inter e Juventus. Presenti al summit Lotito, Tare e il ds gialloblu D’Amico

La Lazio accelera per Marash Kumbulla. Tutto confermato, sono ore calde per il futuro del difensore classe 2000 dell’Hellas Verona. Come immortalato da Calciomercato.it, il presidente Setti e il direttore sportivo D’Amico sono arrivati pochi minuti fa a Villa San Sebastiano per incontrare Lotito e discutere di tutti i dettagli dell’affare. Pochi minuti dopo, è arrivato all’appuntamento anche il direttore sportivo biancoceleste Igli Tare. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Su Kumbulla c’è da registrare sempre l’interesse di Inter e Juventus, ma la Lazio ora è al lavoro per anticipare la concorrenza e piazzare un importantissimo colpo in difesa. Per il presente e per il futuro.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, Tare preme per Kumbulla: le ultime di CM.IT

Calciomercato Inter e Juve, colpo Kumbulla: la Lazio rimane in pole | Le richieste del Verona