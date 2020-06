Dopo l’allungo in classifica della Juventus su Inter e Lazio, Douglas Costa si fa sentire sui social e provoca le rivali

Vince la Juventus contro il Bologna e allunga viste le frenate di ieri di Inter e Lazio. I nerazzurri pareggiano in casa contro il Sassuolo, mentre i biancocelesti cadono sul campo dell’Atalanta. La corsa scudetto vede ora i bianconeri con quattro punti di vantaggio sulla formazione di Inzaghi e ben otto su quella di Antonio Conte a undici giornate dalla fine del campionato.

Una distanza che fa contento anche Douglas Costa che diventa ancora una volta protagonista sui social. Se nei giorni scorsi aveva battibeccato con un tifoso, questa volta il brasiliano si diverte a provocare proprio le rivali nella corsa al titolo. L’ex Bayern Monaco si immortala, infatti, con la mano davanti gli occhi come a guardare in lontananza: un riferimento chiaro all’allungo in classifica che fa ben sperare in vista del rush finale.