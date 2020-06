Ormai non ci sono più dubbi: Tanguy Kouassi non giocherà con la maglia del Milan. Il giovane difensore francese proseguirà la sua avventura in Germania

Niente Milan per Tanguy Kouassi. L’approdo in Italia del difensore francese, che ha deciso di non prolungare il suo contratto con il Psg, è sfumato definitivamente. Ad annunciarlo, spazzando via ogni dubbio, è stato Nicolas Holveck, presidente del Rennes, durante una conferenza stampa: “Tanguy Kouassi ha preferito andare al Bayern Monaco – riporta ‘Le10Sport’ – È un peccato per noi, abbiamo fatto tutto il possibile”. I rossoneri erano tra i club che hanno presentato un’offerta al calciatore.

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio CLICCA QUI

Kouassi ha così preferito sposare il progetto bavarese: i tedeschi hanno battuto un’importante concorrenza rappresentata anche da Borussia, Lipsia e dallo stesso Psg, che ha provato fino alla fine a non perdere il talentuoso difensore.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Milan, colpo dalla Premier: sfida alla Roma

Calciomercato Milan, Rangnick ha scelto: vuole un ‘figlio’ d’arte rossonero