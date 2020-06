Parla il tecnico dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, dopo il successo della sua squadra contro il Sassuolo. Le ultime sulle condizioni di Ilicic.

Al termine di Atalanta-Sassuolo ha parlato Gian Piero Gasperini. Il tecnico dei bergamaschi – intervenuto ai microfoni di Sky Sport – ha commentato il successo per 4-1, nel recupero della 25a giornata di Serie A. Arrivano pure aggiornamenti sulle condizioni di Ilicic, costretto ad andare in tribuna per un infortunio: “Domani sapremo di più dopo i controlli, oggi era infortunato. Speriamo di recuperarlo per la sfida con la Lazio di mercoledì. Vittoria? C’erano diversi interrogativi su questa partita, riprendevamo dopo un lungo periodo di inattività. Però abbiamo fatto bene, non era per nulla facile anche perché il Sassuolo è una squadra molto forte”.

GOL – “E’ motivo di orgoglio avere una media del genere, forse prendiamo qualche gol di troppo, ma in media con la nostra posizione di classifica. E’ bello parlare dell’Atalanta per i tanti gol che fa”.

