Serie A, Atalanta-Sassuolo 4-1: doppio Zapata, Gasperini vola

A Bergamo, tra le mura amiche, l’Atalanta di Gasperini ha battuto 4-1 il Sassuolo, allungando sulla Roma. Successo importante per la corsa alla Champions League

Tutto facile per l’Atalanta. Gli uomini di Gasperini riprendono come meglio non si poteva, battendo un netto 4-1 il Sassuolo. I Bergamaschi, nel recupero della 25a giornata di Serie A, si sono imposti grazie alla rete di Djimsiti, che ha sbloccato il match su azione di calcio d’angolo, e alla doppietta di Duvan Zapata. Protagonista della partita anche Gollini, con diversi interventi super. Solo nel finale ha incassato la rete di Bourabia, direttamente da calcio di punizione.

Un successo importante che porta l’Atalanta a soli tre punti dall’Inter e +6 dalla Roma.

Ora testa al big match contro la Lazio, in cui mancherà lo squalificato Pasalic, ammonito oggi, e ci sarà da valutare le condizioni di Ilicic, che ha accusato un problema alla caviglia, che ha portato Gasperini a non portarlo nemmeno in panchina.

Atalanta-Sassuolo 4-1: 16′ Djimsiti, 31′ e 66′ Zapata, 37′ autogol Bourabia, 92′ Bourabia

CLASSIFICA SERIE A: Juventus 63 punti; Lazio 62; Inter* 54; Atalanta 51; Roma 45; Napoli 39; Verona 38; Milan e Parma 36; Bologna 34; Sassuolo e Cagliari 32; Fiorentina 30; Udinese e Torino 28; Sampdoria* 26; Genoa e Lecce 25; Spal 18, Brescia 16.

