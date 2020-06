Dopo l’eliminazione in Coppa Italia, i nerazzurri tornano in campo anche in Serie A, Inter-Sampdoria chiude il programma domenicale

Inter-Sampdoria chiuderà questa sera il programma dei recuperi della venticinquesima giornata di Serie A. Dopo le due sconfitte consecutive incassate prima dell’emergenza Covid, la squadra di Antonio Conte non può permettersi ulteriori passi falsi nella lotta scudetto. In caso di vittoria, i punti di ritardo dalla Lazio si ridurrebbero a cinque, con lo stesso numero di partite giocate. Prima dello stop del campionato, la truppa di Ranieri aveva conquistato una preziosa vittoria contro il Verona, uscendo dalla zona retrocessione, distante solamente un punto. Calciomercato.it seguirà la partita del Meazza in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI INTER-SAMPDORIA

INTER (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candreva, Barella, Gagliardini, Young; Eriksen; Lukaku, Lautaro Martínez. All. Conte

SAMPDORIA (4-4-1-1):Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Murru; Thorsby, Linetty, Bertolacci, Jankto; Ramirez; La Gumina. All. Ranieri

CLASSIFICA SERIE A: Juventus 63 punti; Lazio 62; Inter* 54; Atalanta 51; Roma 45; Napoli 39; Verona 38; Milan e Parma 36; Bologna 34; Sassuolo e Cagliari 32; Fiorentina 30; Udinese e Torino 28; Sampdoria* 26; Genoa e Lecce 25; Spal 18, Brescia 16

*Una partita in meno