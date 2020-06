La Juventus a caccia di un centravanti sul mercato: i nomi sono quelli di Milik e Raul Jimenez, Sarri intanto aspetta Higuain che in estate può però partire.

A caccia di un centravanti. L'esperimento Cristiano Ronaldo al centro dell'attacco supportato da Douglas Costa e Dybala ha fruttato alla Juventus zero reti in 180′ di Coppa Italia contro Milan e Napoli. Ecco perché Maurizio Sarri attende il rientro di Gonzalo Higuain. L'argentino è pronto a sedersi in panchina contro il Bologna, ma bisognerà vedere se Sarri lo rischierà subito. Nel frattempo per Sarri sembra però essere una figura indispensabile, in grado di portare gol e soprattutto in grado di spalleggiare al meglio Ronaldo.

Juventus, Milik o Jimenez per l’attacco: via Higuain

Il futuro di Higuain sembra essere però lontano dalla Juventus, come sottolinea ‘Tuttosport’. Il club bianconero sembra intenzionato a cedere il giocatore, ma questa volta a titolo definitivo. E il River Plate appare uno dei maggiori candidati, con la leggenda del club argentino Enzo Francescoli che ha aperto ad un ritorno del ‘Pipita’. Ecco perché la Juventus si guarda attorno e studia un colpo per l’attacco. I due principali candidati sono Milik e Raul Jimenez, ma il loro acquisto non è semplice.

Il Napoli valuta l’attaccante polacco 40 milioni di euro e De Laurentiis vuole soltanto cash. Paratici non sembra disposto ad accettare però l’impossibilità di inserire contropartite. Il Napoli, dal canto suo, conta sull’interesse di Arsenal e Tottenham, ma se Milik non dovesse rinnovare o volere soltanto la Juventus, allora potrebbe rischiare di restare fuori rosa e i partenopei lo perderebbero a zero la stagione successiva.

L’alternativa al polacco è Raul Jimenez, esploso al Wolverhampton. Per il messicano il problema, oltre ad essere la grande concorrenza, con Manchester United in testa, è la situazione contrattuale e la valutazione. I ‘Wolves’ chiedono 60 milioni di euro per il ragazzo, il cui contratto scade nel 2023. La carta a favore della Juve può essere Jorge Mendes, agente del giocatore.

