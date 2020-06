Chelsea, Giroud: “Volevo lasciare. Mi sono fidato di Lampard”

Torna a parlare Olivier Giroud. L’attaccante francese classe 1986 ha parlato a ‘The Guardian’ ha parlato della sua scelta di rimanere a Londra

Olivier Giroud è stato vicino a lasciare il Chelsea. A gennaio l’esperto attaccante francese sarebbe potuto sbarcare in Italia, per vestire la maglia della Lazio o dell’Inter.

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio CLICCA QUI

Il bomber – intervenuto ai microfoni de The Guardian – ha confermato che ha pensato seriamente di dire addio al club londinese per poter giocare con maggiore continuità: “Il tempo non gioca dalla mia parte, ho quasi 34 anni, ma il mio corpo è pronto a giocare ancora qualche anno ad alti livelli – ammette – Ero vicino a lasciare il club ma non volevo davvero. Avevo bisogno di giocare per gli Europei ed ero pronto per una nuova sfida. Lampard? Quando mi ha detto che avrei avuto più possibilità mi sono solo fidato di lui e voglio davvero lottare per questo, come ho già fatto in precedenza all’Arsenal. Sembra un nuovo inizio, voglio vincere più trofei con il Chelsea”.

WERNER – “E’ un ottimo affare, darà motivazione a tutti gli attaccanti”.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Napoli, De Luca: “Salvini ha la faccia come il fondoschiena. Juve imbarazzante”

Milan, rivoluzione a destra: Kalulu non basta, addio Calabria